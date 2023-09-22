مركز طب الطوارئ والدعم يعلن انتشال 245 جثة من المناطق البحرية بدرنة

علن مركز طب الطوارئ والدعم عن تمكن فريق البحث والانتشال البحري من انتشال 245 جثة من مختلف المناطق البحرية بمدينة درنة خلال عمليات يوم أمس الخميس.

وقال المركز في بيان إن عمليات انتشال الجثث تمت بالتعاون مع خفر السواحل بنغازي، فرقة الضفادع البشرية، والفرقة 20-20 وفرق الإنقاذ والغطس الروسية والإماراتية والتركية.

وأشار إلى أن عملية الانتشال تمت على أكمل وجه باستثناء وجود إصابة لأحد أفراد الطاقم وتم نقله إلى مستشفى الوحدة الجراحي.

من جهة أخرى صرح الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن إجمالي عدد الجثامين التي عثر عليها حتى يوم أمس الخميس بلغ 3660 جثمان.

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