“حماد” يدعو المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة

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دعا رئيس الحكومة ورئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، “أسامة حماد”، المجتمع الدولي للمشاركة في فعاليات مؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة في شرق ليبيا جراء كارثة السيول والفيضانات.

وأوضح “حماد” في بيان أصدره أمس أن هذه الدعوة تأتي استجابةً لرغبة أهالي مدينة درنة وجميع أهالي المدن والمناطق المتضررة الذين طالبوا بأن يتم إعادة الإعمار تحت إشراف وتنفيذ شركات عالمية قادرة على تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة.

وعين “حماد” يوم العاشر من شهر أكتوبر القادم لتنظيم المؤتمر في مدينة درنة بهدف تقديم رؤى حديثة وسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة في شرق ليبيا، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي المدن والمناطق من أي كوارث طبيعية.

وأشار “حماد” بأن الحكومة اتخذت كل الإجراءات اللازمة في إمكانياتها المتاحة لمعالجة التداعيات المدمرة التي نجمت عن كارثة السيول والفيضانات، والتي أسفرت عن وفاة عدد كبير من الضحايا، وتدمير غير مسبوق في البنية التحتية لمدينة درنة والمناطق المجاورة لها.

وجدد “حماد” شكره وتقديره لجهود جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والمحلية في تقديم الدعم والمساندة والإغاثة والإنقاذ وإنقاذ الضحايا.