بشأن التعاون والدعم.. البنك الدولي يرد على طلب حكومة الدبيبة

رد البنك الدولي، على طلب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فيما يخص التعاون والدعم لتحسين تقديم الخدمات لليبيين.

وقال البنك الدولي، في تقريرا له الخميس، إن البنك على استعداد للتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها وذلك لتحسين تقديم الخدمات حتى يتمكن المواطنون الليبيون من البدء في رؤية التحسن في حياتهم والحصول على الخدمات في أسرع وقت ممكن .

وأوضح البنك الدولي، أنه على استعداد للمشاركة في حوار وتسهيل إنشاء صندوق استئماني متعدد لتمويل الجهود المتعددة القطاعات لمساعدة الليبيين على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية حيث يتمتع البنك بخبرة كبيرة في التأسيس والإدارة والتنفيذ .

وأكد البنك، أن توفر الصناديق الاستئمانية المتعددة نهجا منسقا لبرامج التنمية والحوار من أجل دعم السياسات والإصلاحات الرئيسية مع الحكومات كما تساهم الصناديق الاستئمانية المتعددة في تعزيز كفاءة دعم الجهات المانحة وخفض تكاليف المعاملات العامة.

وأظهرت التجارب الدولية، أن مرفق الصندوق الاستئماني المتعدد يسمح بالاستجابة السريعة للاحتياجات الملحة والأزمات الناشئة بالإضافة إلى ذلك، يسمح بتوسيع نطاق الأنشطة ولا سيما في البلدان الهشة والحالات المتأثرة بالأزمات والابتكارات التجريبية التي يتم تعميمها لاحقًا في الابتكارات المستدامة، وفقا للبنك .