خارجية الدبيبة:نعمل على التنسيق مع الدول لدعم المناطق المنكوبة

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، أنها على تنسيق مباشر مع دول اليابان وإيران وبنغلاديش، اللواتي أقمن جسراً جوياً إنسانياً لإيصال الاحتياجات الطارئة للمناطق المنكوبة في شرق ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان لها بأنها، تعمل على تنسيق الإجراءات بالتنسيق مع سفارة الصين لدى ليبيا لتسيير رحلة جوية تحتوي على 50 طن من المواد اللوجستية العاجلة, ومن المتوقع وصولها الأحد المقبل إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي.

وأضافت أن إدارة آسيا وأستراليا بالوزارة،اكدت تقديم الصليب الأحمر الصيني و الخارجية التايلندية دعماً مالياً إلى الهلال الأحمر الليبي، كما تعتزم كلا من استراليا تقديم 1 مليون دولار للأعمال الاغاثية و كوريا الجنوبية 2 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا.

واشار البيان إلى أن وزارة الخارجية، تعمل بالتنسيق مع فريق الطوارىء والاستجابة بحكومة الوحدة الوطنية على تسهيل إجراءات وصول فرق الإنقاذ والإغاثة من عدة دول حول العالم.