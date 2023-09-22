الحكومة الليبية توجه بتسهيل إجراءات قبول الطلاب النازحين من المناطق المتضررة جراء السيول

العنوان-درنة

وجه رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بتسهيل إجراءات قبول وتسجيل الطلاب النازحين من مناطق الجبل الأخضر المتضررة جراء السيول التي تسببت بها العاصفة “دانيال”.

جاء ذلك في خطاب وجهه إلى وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والتعليم التقني.

وطالب حماد بعدم التشديد في الوقت الحالي على الطلاب النازحين فيما يتعلق بتوفير الوثائق الرسمية اللازمة، والاكتفاء بالوثائق المتاحة لديهم، على أن تقدم باقي المستندات المطلوبة في وقت لاحق حالما تسمح الظروف.

ولفت حماد إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيف العبء عن الطلاب المتضررين بمنحهم الفرصة للالتحاق بالمؤسسات التعليمية، وعدم تفويت العام الدراسي. كما يعكس الحس الإنساني وتفهم الظروف الصعبة التي يمرون بها.