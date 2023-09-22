بوستة: محطات رصد الزلازل لا تعمل منذ سنوات

ليبيا – أكد رئيس قسم الأبحاث بالشبكة الوطنية لرصد الزلازل فوزي بوستة،تسجيل محطات الرصد العالمية هزة أرضية، صباح الأربعاء، عند الساعة 3:33 فجرًا، قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

بوستة وفي تصريحات خاصة لمنصة”فواصل”، أوضح أن قوة الزلزال بلغت 4.5 درجات على مقياس الزلازل بعمق 10 كيلومترات، ويبعد نحو 71 كيلومترا شمال مدينة طبرق.

وأشار إلى أن الهزة بقوة 4.5 درجات تعد من الزلازل المتوسطة، وقد شعر بعض السكان بها.

وأضاف:” محطاتنا لا تعمل منذ سنوات ولذلك لم نسجل الهزة، ويترتب على عدم التسجيل فقدان المعلومات التي تبنى عليها الأبحاث والدراسات مستقبلا للتقليل من خطورتها مثل الدول المتقدمة في هذا المجال”.

وطالب بتركيب الشبكة بأسرع وقت لتسجل المعلومات، أفضل من تركيبها بعد أيام أو أشهر ؛لأنه في حالة حدوث زلازل لم تُسجّل تُفقَد معلومات الموقع والعمق فحسب.

ونبه إلى أن الزلزال يأتي على هيئة موجات تسجل بجهاز (السيزموجراف) يستخدم في الأبحاث وهذا غير متوفر.

بوستة ختم:” تحصلنا على وعود من الحكومة بجلب محطات، وإلى الآن لم يصل شيء”.