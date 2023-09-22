“الأغذية العالمي” يعلن استهداف دعم 100 ألف شخص بالمناطق المنكوبة في ليبيا

استهدف برنامج الأغذية العالمي، توسيع نطاق دعمه ليصل إلى 100 ألف شخص في المناطق الأكثر تضررا جراء العاصفة دانيال في ليبيا، مشيرا إلى تعطل سلسلة الإمدادات الغذائية في درنة وما حولها بشدة.

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة في تغريدة على حسابه بموقع x، إنه استخدم وكذلك شريكه «LibAid» مخزونات غذائية مخزنة سابقا للوصول إلى الأسر المتضررة في أعقاب كارثة دانيال مباشرة.

وقبل أسبوع أطلق البرنامج الأممي نداء عاجلا من أجل التبرع لإغاثة ضحايا العاصفة «دانيال» التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في شرق ليبيا، مشيرا إلى «توزيع حصص غذائية على أكثر من ألفي شخص في 16 موقعا في بنغازي، بعد نزوحهم من درنة».

وأمس الخميس، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 43 ألف شخص إثر الفيضانات الدامية التي شهدها شرق ليبيا لا سيما مدينة درنة.

وقالت المنظمة في تقريرها الأخير حول الوضع في شرق ليبيا بعد مرور العاصفة «دانيال» ليل 10-11 سبتمبر التي أوقعت أكثر من 3300 قتيل.