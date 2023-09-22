“حماد” يوجه بتسهيل إجراءات القبول للطلاب النازحين من المناطق المتضررة من الفيضانات

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دعا رئيس مجلس وزراء الحكومة ورئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، “أسامة حماد” وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والتعليم التقني، إلى العمل على تسهيل إجراءات القبول والتسجيل للطلاب النازحين من مناطق الجبل الأخضر التي تضررت جراء إعصار “دانيال”.

تأتي هذا الدعوة بهدف عدم التشديد في الوقت الحالي على تقديم الوثائق الرسمية المطلوبة، وبدلاً من ذلك، الاكتفاء بالوثائق المتاحة لديهم حالياً، مع فتح الباب لتقديم باقي المستندات المطلوبة في وقت لاحق عندما تسمح الظروف.