إخلاء عمارة سكنية آيلة للسقوط بمنطقة الظهرة بطرابلس

العنوان-طرابلس

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، إخلاء لعمارة سكنية بمنطقة الظهرة بعد سقوط سقف الدور العلوي من العمارة خوفا من انهيارها بالكامل.

وقالت الهيئة في بيان لها، :إن “إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية – بالتعاون مع مكتب الحماية والحراسة بديوان الهيئة قامت بعملية إخلاء لعمارة سكنية بمنطقة الظهرة بعد سقوط سقف الدور العلوي من العمارة خوفا من انهيارها بالكامل وحفاظاً على سلامة سكانها”.

وجاء ذلك بحضور مدير الإدارة لواء علي القاضي ووكيل نيابة المدينة ورئيس تحقيق مركز شرطة الاوسط وعضو عن بلدية طرابلس المركز.