ليبيا – أكد النائب العام الصديق الصور،تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة التي راح ضحيتها الآلاف.

النائب العام وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار”التي تبث من تركيا بتمويل قطري،نوه إلى أن النيابة باشرت تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس،مطمئنا المواطنين بأن النتائج ستظهر قريبا.

وقال الصور:” فاجعة درنة تدعونا لمراجعة عقود السدود الأخرى في مختلف ربوع البلاد”.

كما أكد أن التحقيقات ستشمل هيئة المياه والموارد المائية ولجنة إعمار درنة.

وأضاف:” لو كان هناك تدابير طوال السنوات الماضية لتجنبنا حدوث كارثة درنة”.

الصور نبه إلى أن نتائج التحقيقات ستظهر قريبا،داعيا الجهات التنفيذية إلى توفير المناخ المناسب أمام النيابة لإتمام إجراءات التحقيق.