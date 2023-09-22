“حماد” يوجه بتسهيل إجراءات قبول الطلاب النازحين من المناطق المتضررة بشرق ليبيا

وجه رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم، ووزير التعليم التقني بتسهيل إجراءات قبول الطلاب النازحين من المناطق المتضررة بشرق ليبيا جراء إعصار دانيال.

وقال حماد في خطاب موجه للوزراء إنه وفي إطار الاستعداد لتدليل الصعوبات التي تواجه الطلاب النازحين من مناطق الجبل الأخضر المتضررة جراء إعصار دانيال ولاسيما مدينة درنة المنكوبة، والتي تستوجب منكم كل حسب اختصاصه تسهيل إجراءات القبول والتسجيل في المؤسسات التعليمية العالية والمتوسطة، وذلك بسبب عدم تمكن هؤلاء الطلاب من توفير الوثائق الرسمية المطلوبة للالتحاق بالدراسة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها سكان هذه المناطق.

وطلب حماد من الوزراء العمل على تسهيل إجراءات القبول والتسجيل للطلاب النازحين من المناطق المشار إليها، وذلك بعدم التشديد في الوقت الحالي، فيما يتعلق بتوفير الوثائق الرسمية اللازمة والاكتفاء بالوثائق المتاحة لديهم على أن يتم تقديم باقي المستندات المطلوبة في وقت لاحق حالما تسمح الظروف.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيساهم بدون شك في تخفيف العبء عن الطلاب المتضررين بمنحهم الفرصة بالالتحاق بالمؤسسات التعليمية وعدم تفويت العام الدراسي عليهم مما يعكس الحس الإنساني والتفهم تجاه الظروف الصعبة التي يمرون بها.

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