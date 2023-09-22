“نورلاند” يشيد بدور المفوضية السامية للأمم المتحدة في دعم المناطق المتضررة من الفيضانات

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أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير “ريتشارد نورلاند” عن امتنانه خلال لقائه اليوم رئيسة بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، عسير المضاعين، على دعم المفوضية في توفير المساعدة الإنسانية للمناطق المتضررة من الفيضانات، وشملت هذه المساعدة الملاجئ ومواد أخرى غير غذائية لأولئك الذين يحتاجونها.

وأشار المبعوث إلى أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنسيق جهود الأمم المتحدة مع السلطات في الشرق والغرب من أجل دعم استقرار وتعافي ليبيا طويل الأمد.