قائد أفريكوم يبحث تنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة تحت إشراف حكومة الدبيية

ليبيا – وصل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال مايكل لانجلي إلى طرابلس الخميس، لبحث تداعيات الأوضاع في درنة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند ورئيس الأركان العامةالتابعة للمجلس الرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد.

الدبيبة ولانجلي ركزا خلال لقائهما بحسب منصة “حكومتنا”، على تنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة شرق البلاد عبر الحكومة وأجهزتها التنفيذية وفرقها الميدانية في المنطقة الشرقية.

وأكد الدبيبة أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في المناطق المتضررة والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة.

كما تطرق الطرفان إلى ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتطورات الوضع السياسي والأمني الذي تعيشه دول الجوار الأفريقية وتداعياتها على أمن واستقرار ليبيا.