المبعوث الأمريكي يشيد بدور مفوضية شؤون اللاجئين في مساعدة المتضررين بشرق ليبيا

التقى مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، مع رئيسة بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بليبيا عسير المضاعين.

وقال نورلاند، عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع إكس، إنه تقدم بالشكر لرئيسة بعثة المفوضية، على دعم المفوضية في توفير المساعدة الإنسانية بما في ذلك الملاجئ ومواد أخرى غير غذائية لأولئك الذين يحتاجونها في المناطق المتضررة من الفيضانات.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تلعب دوراً حيوياً في تنسيق جهود الأمم المتحدة مع السلطات في الشرق والغرب دعما لاستقرار وتعافي ليبيا طويل الأمد.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بليبيا ذكرت عبر موقعها الإلكتروني إنه مع استمرار ارتفاع عدد القتلى في أعقاب العاصفة دانيال، أصبح الوضع في ليبيا مدمراً، مشيرة إلى أن عشرات الآلاف يحتاجون إلى إغاثة عاجلة.

وقالت إن حوالي 884,000 شخص يعيشون في المحافظات الخمس، تأثروا بشكل مباشر بالعاصفة والفيضانات، وتشير البيانات المتاحة إلى نزوح ما لا يقل عن 30,000 شخص في درنة ويمثل ذلك أكثر من 8000 عائلة.

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