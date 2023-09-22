“أبو زريبة” يبحث آلية توفير الإمكانيات للمناطق المتضررة بشرق البلاد

الوطن|متابعات

اجتمع وَزير الداخلية الليبية عضو لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة اللواء عصام أبُوزريبة، مع رئيس جهاز البحث الجنائي رئيس الغرفة الأمنية بمدينة درنة صلاح هويدي،لبحث آلية تقديم الدعم وتوفير جميع الإمكانيات المتاحة للمتضررين جراء العَاصفة بمدن المنطقة الشرقيّة، كمَا تمَّ استعراض أهم النواقص الواجب توفيرها وتقديمها إلى الأهالي بالمناطق المنكوبة.

ويأتي هذا الاِجتماع في إِطار سلسلة من الاجتماعات السّابقة التي عقدها وَزير الداخلية بصفته عضو لجنة الطَّوارئ والاستجابة، لتذليل جميع الصعُوبات وَإيجاد حلُول عاجلة للمُتضررين فِي المنطقة الشرقيّة.

وحددت وزارة الداخليه مع جميع اللجان الاحتياجات اللازمة العاجلة للمرحلة الحاليّة الصعبة التي تمرّ بِهَا المنطقة الشرقيّة خاصةً.