المهشهش: نطالب بتوفير مستلزمات معيشية للأعداد المنتظرة داخل مطار الأبرق

طالب الناطق باسم مطار الأبرق “جلال المهشهش” بتوفير أغطية ومستلزمات معيشية للأعداد المنتظرة المضطرة إلى المبيت داخل صالات المطار.

وقال المهشهش في تصريحات صحفية، إن عددا كبيرا من المسافرين بين نازحين من درنة وقادمين من المنطقة الغربية لتقديم المساعدات بين تغسيل موتى وانتشال وغيرها موجودون داخل صالات المطار الثلاث التي تشهد اكتظاظا بعدد العائلات والمتطوعين.

ولفت إلى أن عدد الموجودين داخل أروقة المطار يتجاوز 300 مواطن بين عائلات وأفراد يتم توفير الماء والوجبات الغذائية لهم من أهل الخير.

وأفاد المهشهش أن بعض الشركات تواصل تسيير رحلاتها المجانية للمطار والبعض الآخر يتأخر في تسير رحلاته بواقع رحلة كل يومين أو 3 أيام.

كما طالب بضرورة تسيير الرحلات من وإلى المطار عبر طائرات كبيرة لإنهاء مشكلة الانتظار داخل المطار وحل إشكالية الاكتضاض. داعيا إلى فتح خط نقل مباشر بعدد 4 رحلات إلى حين فض الازدحام،

وأوضح أن المطار مفتوح أمام المسافرين على مدار الساعة.