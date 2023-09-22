شاهد.. بيان ناري من المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي بشأن درنة والاوضاع في ليبيا

قال المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، اليوم الجمعة أن مدينة درنة هي المدينة التي في عام 2023 وحدت الليبيين وأزالت أحقادهم وهزت وجدانهم، فصحوا من كابوسهم ليعودوا إخوةً متحابين.

أبرز ماجاء في بيان المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي :