شاهد.. بيان ناري من المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي بشأن درنة والاوضاع في ليبيا

قال المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، اليوم الجمعة أن مدينة درنة هي المدينة التي في عام 2023 وحدت الليبيين وأزالت أحقادهم وهزت وجدانهم، فصحوا من كابوسهم ليعودوا إخوةً متحابين.
أبرز ماجاء في بيان المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي :
- انهيار السد الأكبر وهو (ليبيا) ودولتها عام 2011م ؛ هو سبب ما حصل في درنة الآن.
- هذه هي درنة، وهذا قدرها الذي كتبه اللَّه لها، ولا مغير لقدر اللَّه.
- الإغاثة والإنقاذ كانتا بمجهود شعبي محلي غير مسبوق في تاريخنا، إضافة إلى جهود الفرق الأجنبية.
- مثلما دمر السيل العرم ؛ سد درنة، فقد دمر ايضاً التسميات الجهوية البغيضة ( برقة، فزان، طرابلس، وعرب الشرق وعرب الغرب)، و طَمَرَ الأحقاد و الفتنة و الانشقاق.
- هذا السيل أعاد لليبيا وحدتها و أعادنا نحن الليبيين كما كنا قبل عام 2011 أخوة متحابين، “شعب واحد، مصير واحد، مصابنا واحد، وجرحنا واحد”.
- درنة أظهرت للعالم أننا شعب متصالح مع نفسه، وجسدت مشروع المصالحة في أجمل صورة.
- ما حدث في درنة رجع بذاكرتي إلى آخر زيارة لي للمدينة قبل إندلاع الفتن في بلادنا حيث كانت المدينة خلية نحل تعمل بها شركات عدة.
- كان هناك مشروع الـ2000 وحدة سكنية والذي وصلت نسبة الإنجاز به إلى 60% ؛ ومشروعا تطوير مصنع الأسمنت والميناء وربطه بجزيرة كريت اليونانية؛ ومشروع الواجهة البحرية للمدينة ؛ و مشروع المنطقة الصناعية؛ ومشروع توليد الكهرباء من الرياح ؛ ومشاريع صحية وتعليمية أخرى.
- الآن نريد فزعة أخرى بعد فزعة درنة الجريحة… فزعة لأمنا الكبيرة ليبيا، لنبني السد الأكبر، ويعود أقوى من ما كان… لنعيد بناء ليبيا.
- أعينوا أنفسكم بأنفسكم ولا تنتظروا العون من أحد غير التوكل والبدء في بناء بلادنا، لتعود دولة عزيزة كريمة قوية لها مكانها بين أمم العالم.
- لا يمكن أن نعود بعقارب الساعة الى الوراء ونتجنب ما حدث من قتل ودمار كبيرين وهذا قدر الله.
- الآن لنفكر في عشرات الالاف من النازحين والمهجرين بلا مأوى ولا مال ولا مركوب، حيث فقد الناس بيوتهم ومركباتهم ومواشيهم ومصادر رزقهم ومدخراتهم.
- دعونا الآن من الماضي ولننظر لحاضرنا ونقرر مستقبلنا.
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