أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة الليبية المكلفة محمد الجارح، ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات بشرق ليبيا إلى 3802 حالة وفاة.

وقال الجارح في تصريحات صحفية مساء اليوم الجمعة، إن مسألة الأرقام حساسة وتحتاج إلى معالجة، موضحاً أنه في مؤتمر صحفي عند الخامسة مساءً وصل عدد الضحايا إلى 3753 حالة وفاة، وابلغته وزارة الصحة في وقت لاحق بأن العدد ارتفع إلى 3802 حالة وفاة.

ولفت إلى أن الأرقام المعلنة للضحايا هي التي تم توثيقها من وزارة الصحة لجثامين جرى دفنها، مشيراً إلى أن هناك أرقاما لم يجر توثيقها بعد، ويجري الآن حل مشكلة تجميع الأرقام.

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