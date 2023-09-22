الشركة العامة للكهرباء تسير قافلة ضخمة إلى المنطقة الشرقية

الوطن|متابعات

انطلقت اليوم الجمعة أكبر قافلة من الشركة العامة للكهرباء تضم أكثر من 250 آلية وشاحنة محملة بالمعدات الكهربائية وقطع الغيار والمحولات والأعمدة الخشبية وسلات الإنارة والمولدات، وشارك فيها أيضًا أكثر من 400 فني ومختص من كوادر الشركة.

وتأتي هذه القافلة ضمن خطة الشركة لإعادة بناء البنية التحتية للشبكة الكهربائية بالمعايير العالية في المنطقة الشرقية، والتي هدفها دعم المناطق المتضررة في الشرق الليبي من الفيضانات والأعاصير وإصلاح الأضرار التي تسببت فيها هذه الكوارث.

وتعتبر مهمة الشركة العامة للكهرباء الأساسية استقرار الشبكة الكهربائية وتقديم الدعم للمناطق المتضررةكما انها تواصل جهودها لإصلاح الأعطال والأضرار وتوفير التيار الكهربائي للمواطنين في المنطقة.