زويتن: “الصحة العالمية” قدمت 29 طنا من الأدوية لليبيا

صرح ممثل منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا الدكتور أحمد زويتن بأنه تم تقديم 29 طنا من الأدوية والمعدات الطبية لليبيا، مؤكدا الاستمرار تقديم الدعم وخصوصا في المجال النفسي.

وقال زويتن في تصريح لـ”تلفزيون المسار”: “منذ الوهلة الأولى منظمة الصحة العالمية كانت إلى جانب وزارة الصحة مساندة في كل الجهود أولا في تقييم الاحتياجات وكذلك إيصال المعونة للأهالي المتضررين”.

ونوه إلى وصول 29 طنا من الأدوية في اليوم الأول بعد الكارثة، ووصلت بعدها طائرتان محملتان بأدوية ومستلزمات طبية لإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية.

وأضاف: “اتفقنا مع وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل على شراكة بين فرق المنظمة وفرق الوزارة في شرق ليبيا لكي نحاول رفع قدرة الأهالي على الوصول إلى كل الخدمات الصحية منها الرعاية الصحية الأولية وكذلك بعض الخدمات من الرعاية الثانية أو المتخصصة”.

وشدد زويتن على ضرورة التركيز “في الأسابيع القليلة القادمة، على إيصال أولا خدمات الرعاية الصحية الأولية لكل المناطق المتضررة، وهناك جهود صحة عامة مهمة للترصد الوبائي وللتأهب والاستجابة لأي طارئ في القطاع الصحي”.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى العمل خلال الأسابيع المقبلة على وضع خطة مشتركة للنهوض بالقطاع الصحي ككل لتقوية الخدمات الصحية في المراكز الموجودة، وعبر بعض العيادات المتنقلة التي ستصل إلى كل المناطق حتى النائية والبعيدة منها.

وبين زويتن أنه يتم الاشتغال على إيجاد أطقم طبية من كل عموم البلد لدعم المراكز الصحية، وسوف يكون هناك كذلك شحنات طبية ومستلزمات طبية جديدة.

وأوضح أنه سيتم التركيز على الصحة النفسية وعلى كل المستلزمات في هذا المضمار، من أطباء وأدوية.

وأكد زويتن أن منظمة الصحة العالمية توصل هذه الرسالة “بأن الخطب جلل، وما حصل كارثة بكل المقاييس، لكن الآن المسؤولية ملقاة على عاتقنا كلنا”، متابعا: “نركز على المتضررين ونحاول الرفع من الضرر عنهم، وإن شاء الله يدا في يد مع السلطات الصحية في المنطقة الشرقية وسوف نصل إلى المبتغى”.