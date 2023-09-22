“السفارة التركية” ترسل سفينة المساعدات الرابعة إلى ميناء طبرق

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أرسلت السفارة التركية في طرابلس، السفينة الرابعة إلى ميناء طبرق، حيث يستمر شحن ما يقارب (35) شاحنة من المستلزمات الأساسية والمساعدات للمناطق المنكوبة.

وكانت تركيا قد أرسلت في وقت سابق طائرات تحمل على متنها (168) فردا من فرق الإنقاذ وعناصر وأطقم طبية، ومساعدات تتكون من مركبتين وزورقين للبحث والإنقاذ، و (170) خيمة، و (600) بطانية، و (400) طرد من المواد الغذائية والمنظفات، و (20) مولدا كهربائيا، وألف معطف واق من المطر، و (500) حذاء، و (500) مصباح يدوي، لدعم عمليات الإغاثة