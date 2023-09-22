“أبوزريبة” يُعزي أسر المتوفين من منتسبي الشرطة القضائية ومديرية أمن درنة

قام وزير الداخلية بالحكومة الليبية “عصام أبوزريبة”، بزيارة إلى أسر منتسبي جهاز الشرطة القضائية، ومديرية أمن درنة الذين توفوا جراء الأحداث المأساوية التي اجتاحت مدينة درنة.

ووفق المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية الليبية، أعرب “أبوزريبة”، عن حزنه العميق وأسفه الشديد لخسارة هذه الأرواح الثمينة، معبرًا عن تعازيه الحارة لهم لفقدانهم أبنائهم.

وأكد أن الحكومة ستقدم كل الدعم والمساعدة اللازمة وعلى توفير الرعاية والدعم اللازمين لهم في هذه المرحلة العصيبة.

كما أعرب عن حزنه الشديد وتعازيه الحارة إلى جميع أهالي المدينة في مصابهم الجلل.

ورافقه في الزيارة، رئيس جهاز البحث الجنائي،”صلاح هويدي”، ومدير أمن درنة، “امبارك بوحراره”.