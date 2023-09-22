الكهرباء:تسيير أكبر قافلة تضم آكثر من 250 آلية وشاحنة للمنطقة الشرقية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء،تسيير أكبر قافلة تضم آكثر من 250 آلية وشاحنة محملة بالمعدات الكهربائية و قطع الغيار والمحولات الهوائية و المحطات الجاهزة بمختلف الأحجام والأعمدة الخشبية وسلات الإنارة والمولدات.الى جانب فرق الطوارئ والديزل والكوابل وأكثر من 400 فني ومختص من كوادر الشركة.

وأضافت أن القافلة تهدف “لمساندة إخواننا بالمنطقة الشرقية لإصلاح الأعطال والأضرار التي أثرت بالشبكة الكهربائية بجناحها الشرقي التي سببتها الفياضانات والأعاصير التي ضربت المنطقة الشرقية”.

واشارت الشركة في بيان على صفحتها بموقع “فيسبوك”،ان هذه الخطوة تاتي ضمن خطتها لإعادة بناء البنية التحتية للشبكة بالكامل ، بمعايير عالية على كامل المنطقة الشرقية.

وقال البيان ان الشركة العامة للكهرباء سيرت عدد كبير من القوافل والفنيين بإتجاه المنطقة الشرقية مُنجزة بذلك أعمالها من إستقرار الشبكة وإصلاح الأضرار والأعطال التي أثرت على المنطقة.