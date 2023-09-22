الداخلية تعلن العثور على عدد من السيارات المدفونة تحت البحر

واصلت عناصر الادارة العامة لأمن السواحل اعمالها اليوم الجمعة تحت اشراف مدير الادارة ” لواء البشير بنور ” .

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، توجه فريق إلى ساحل مدينة سوسة بناء على توجيه من غرفة الطوارىء لاجراء عمليات بحث وتقييم بينما قام فريق اخر بعمليات بحث في ساحل درنة بمشاركة غواصين وعناصر فرع الادارة في الجبل الاخضر وكذلك بحضور عناصر جهاز المباحث الجنائية .

وتم العثور على عدد من السيارات المدفونة تحت البحر تم اخذ ارقامها وانواعها والوانها واحالتها الى عناصر المباحث الجنائية ولم يتم العثور على اي جثة .