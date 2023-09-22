حماد يدعو المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر لإعادة إعمار درنة

دعا رئيس الحكومة الليبية – رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة “أسامة حماد” المجتمع الدولي للمشاركة في فاعليات مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة من إعصار دانيال.

ووفق بيان تم نشره على صفحة الحكومة الليبية، جاء فيه أن المؤتمر سيتم تنظيمه يوم “الثلاثاء” 10 أكتوبر 2023 في مدينة درنة ، وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة.

بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعية مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية.