المجلس الوطني للحريات العامة يؤكد لــ “وال” استمراره في متابعة أوضاع النازحين والمتضررين داخل مدينة درنة

بنغازي 22 سبتمبر 2023 (وال)- أكد مدير إدارة بنغازي الكبرى لدى المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان محمود العبيدي، أن المجلس مستمر في متابعة أوضاع النازحين والمتضررين عن طريق فرق الرصد والتقصي التابعة له داخل مدينة درنة.

وأضاف العبيدي – في تصريح لمراسل “ال” – أنه تم وضع آلية عمل مدروسة بين أعضاء متخصصين في عدة مجالات، لها علاقة بتقديم المساعدات الإنسانية، أيضا للبحث عن الضحايا والمفقودين وحصر الناجين، واستقبال البلاغات ودراستها دراسة حقيقية، حتى تتسنى معرفة صحة البلاغ من عدمه للتواصل مع الجهات المختصة المسؤولة الأخرى.

وأشار العبيدي إلى أن المجلس أجرى زيارة ميدانية تفقدية لمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، عبر فريق الرصد والتقصي، لمتابعة أوضاع الناجين من الفيضانات، والتأكيد على أن الحالات تتلقى العلاج بشكل جيد، وإن المستشفى لديه الإمكانات والأدوية والمعدات اللازمة لإكمال علاج الحالات المراقبة.

وتابع العبيدي: “استجبنا للعمل من أول أيام الكارثة التي حدثت في مدن الشرق، فتم انتقال أعضائنا بداية لمنطقة تاكنس، ومتابعة الأوضاع هناك، ومن ثم انتقلنا لبقية المدن كالبياضة وشحات وسوسة وأخيرا درنة، وتابعنا المستشفيات بهذه المناطق رغم العراقيل التي واجهتنا، وقلة الإمكانات وصعوبة التنقل بين المدن، إلا أن المجلس بقي متابع للوضع ولتقديم الدعم أيضا الجهات المسؤولة، وربطها بجهات مسؤولة أخرى حرصا على وصول المساعدات للجميع”.

وتابع العبيدي: “حرصنا على التواصل ومخاطبة جهات الدعم الدولية، وربطها مع جهاتنا المحلية ومستشفيات البلاد، ودعم الفرق المنقذة كونها النواة الأولى لهذه المشكلة، التي يجب أن تكون على أهبة الاستعداد ومستوفية كافة إمكانياتها، نظرا لكبر حجم الكارثة وعدد المحتاجين للمساعدة”.

وأوضح : استقبلت فرق الرصد والتقصي التابعة للمجلس أول الوافدين من مدينة درنة وكانوا مصابين، تم حصرهم وتم إبلاغ النيابة العامة بمدينة درنة، وإمدادهم بكافة المعلومات عن حالتهم، وكذلك قمنا بإنشاء حلقة وصل بينهم وبين لجنة التحقيقات لاستيفاء كافة الإجراءات”.

وذكر أن المجلس يعمل على تعزيز حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان في لیبیا في أوقات الأزمات والكوارث، بالتعاون مع الهيئات الحقوقية وتقديم الاستشارات للجهات المسؤولة.

وأثنى على مدى استجابة وتعاون المؤسسات الأمنية وفرق الإنقاذ المحلية والدولية والقوات المسلحة والشرطة لتسهيل الإجراءات الخاصة لعمل المجلس في هذه الأزمة. (وال – بنغازي) ف و

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال