رؤية: ليبيا تشهد غدًا “الاعتدال الخريفي”..وهذه توقعات الطقس ليوم السبت

أفادت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، اليوم الجمعة، أن ليبيا ستشهد يوم غدا السبت 23 سبتمبر ما يعرف بالإعتدال الخريفي حيث يتساوى فيه الليل بالنهار 12 ساعة لليل مقابل 12 ساعة للنهار .

وحول حالة الطقس غدًا، توقعت رؤية ان ليبيا ستشهد رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية تسهم في استمرار الأجواء المائلة للحرارة نهار الغد على مدن غرب البلاد .

وتفيد توقعات مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، أنه مع حلول مساء الغد (السبت) تتحول إلى شمالية وشمالية غربية تزيل الكتلة الحارة وتبدأ الحرارة في التراجع الملحوظ تدريجيا .

ولفتت رؤية الى أن حالة البحر هادئ وخفيف الأمواج غدا على الخليج والساحل الشرقي بينما يبقى مضطرب قليلا على الساحل الغربي .