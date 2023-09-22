الرئاسي: المنفي دعا لمؤتمر دولي لإعمار المناطق الليبية المنكوبة 

قدم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، رسالة للمجتمع الدولي بخصوص كارثة الفيضانات التي حلت بشرق ليبيا، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووجه المنفي رسالةً إلى العالم من خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضح فيها حجم الكارثة والخسائر البشرية والمادية التي حلت بأهل المناطق المنكوبة شرق البلاد.

وأشاد المنفي خلال المناشدة بالدول التي هبت لمساعدة ليبيا مبيناً أن الكارثة أكبر من قدرات البلاد التي أرهقها التدخل الخارجي والانقسام السياسي وأنها تحتاج دعم دولي، داعياً لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار.

جاءت هذه الرسالة خلال عقد الجمعية العامة لعدة اجتماعات دولية وزارية وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي ومجموعة 77 والصين والمؤتمر الإسلامي.