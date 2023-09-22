منظمة الصحة العالمية تتعهد بتسخير إمكانياتها لخدمة المناطق المتضررة بشرق ليبيا

التقى وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة عثمان عبدالجليل، اليوم الجمعة، بممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد زويتن، وناقشا العديد من جوانب التعاون بين الطرفين من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية في مدينة درنة والمدن المتضررة في الجبل الأخضر.

وفي بيان مشترك مع وزير الصحة بالحكومة الليبية قال أحمد زويتن، إن منظمة الصحة العالمية ستقف إلى جانب الشعب الليبي في هذه المحنة وستسخر كافة الإمكانيات المتاحة لديها في خدمة أهالي المناطق المتضررة.

اتفق الطرفان على التعاون في الآتي:

– الرصد الوبائي وضمان سلامة المواطنين.

– الدعم والعلاج النفسي لآهالي الضحايا والمساعدة في توفير الاخصائيين والأطباء النفسيين وتوفير الأدوية والمساعدة في تخطيط وتنفيذ برنامج الصحة النفسية.

– تنسيق الجهود الدولية مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل توفير احتياجات المستشفيات من معدات ومستلزمات طبية وأدوية.

– بناء القدرات المحلية مستقبلاً والمشاركة في وضع خطة استراتيجية للنهوض بقطاع الصحة في ليبيا.

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