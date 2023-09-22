“أبوزريبة” يقدم واجب العزاء لأسر المتوفين من منتسبي جهاز الشرطة القضائية ومديرية أمن درنة

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قام وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، رفقة رئيس جهاز البحث الجنائي ورئيس الغرفة الأمنية بمدينة درنة صلاح هويدي، ومدير أمن درنة امبارك بوحراره، بزيارة إلى أسر منتسبي جهاز الشرطة القضائية، ومديرية أمن درنة الذين توفوا جراء الأحداث المأساوية التي اجتاحت مدينة درنة.

وأعرب أبوزريبة عن حزنه وأسفه لخسارة الأرواح الثمينة، معبرًا عن تعازيه الحارة لهم لفقدانهم أبنائهم، مؤكدًا على أن الحكومة الليبيةستقدم كل الدعم والمساعدة اللازمة وعلى توفير الرعاية والدعم اللازمين لهم في هذه المرحلة العصيبة.

وأعرب عن حزنه وتعازيه الحارة إلى جميع أهالي المدينة في مصابهم الجلل، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين برحمته الواسعة ويسكنهم في جنات الخلد، وأن يتم معرفة مصير جميع المفقودين.