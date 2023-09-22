الإنقاذ البحري “طلميثة”: انتشال 11 جثة من الساحل الشرقي لدرنة

تمكن قسم الإنقاذ البحري طلميثة، أمس الجمعة من انتشال (11) جثة، من الساحل الشرقي لمدينة درنة، لضحايا الإعصار الذي ضرب المدينة الأيام الماضية.

وفي هذا الشأن، قال رئيس قسم الإنقاذ البحري طلميثة حاتم بالحاج علي في تصريحات صحفية أن، كل الجثث كانت متحللة، ولا توجد عليها أي تفاصيل واضحة، وستؤخذ عينات من الحمض النووي للتعرف عليها لاحقا

وأضاف أن عمليات البحث مازالت مستمرة، وتنفذ بمشاركة أعضاء من الإنقاذ البحري الليبي، والضفادع البشرية التابعة لرئاسة أركان القوات البحرية الليبية، وعدد من المتطوعين.