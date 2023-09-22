الحكومة الليبية تمنح صفة “مكفول الدولة” للأطفال الذين فقدوا ذويهم درنة وضواحيها 

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منحت الحكومة الليبية صفة “مكفول الدولة” للأطفال الذين فقدوا ذويهم في المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول.

وأكدت الحكومة في بيان لها أنها ستتكفل بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي للأطفال.

وأوضحت الحكومة الليبية أنها ستقوم بصرف نفقة شهرية والتكفل بالمصاريف الدراسية ومصاريف العلاج وتوفير سكنٍ لائق لكل المتضررين.

وأفادت أنه سيتم تشكيلُ لجنة مختصة تتولى حصر وإحصاء الأطفال المشمولين بهذا على أن تنتهي مهام حصرهم في مدة أقصاها شهر للبدء في العمل على توفير احتياجاتهم.