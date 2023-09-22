وزير الداخلية يقدم واجب العزاء لأسر المتوفين من منتسبي جهاز الشرطة القضائية ومديرية أمن درنة

درنة 22 سبتمبر 2023 (وال)- قدم وزير الداخلية – عضو لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة لواء عصام أبوزريبة، رفقة رئيس جهاز البحث الجنائي – رئيس الغرفة الأمنية بمدينة درنة لواء صلاح هويدي، ومدير أمن درنة لواء أمبارك بوحراره، التعازي لأسر منتسبي جهاز الشرطة القضائية، ومديرية أمن درنة الذين توفوا جراء الأحداث المأساوية التي اجتاحت المدينة.

وأعرب ابو زريبة عن حزنه العميق وأسفه الشديد لخسارة هذه الأرواح الثمينة، معبرًا عن تعازيه الحارة لهم لفقدانهم أبنائهم، مؤكدا أن الحكومة ستقدم كل الدعم والمساعدة اللازمة، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم في هذه المرحلة العصيبة. (وال – درنة) م ب

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