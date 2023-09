للتعرف على هويات الضحايا.. فريق “دي في آي” الإماراتي يباشر عمله بالمناطق المنكوبة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن الفريق الإماراتي”دي في آي” المتخصص في التعرف على هويات الضحايا، باشر أعماله في المناطق المنكوبة.

وذكرت الداخلية في بيان لها أن الفريق الإماراتي جاء إلى ليبيا بعد التنسيق مع الأمانة العامة للإنتربول، بشأن استعدادها لتقديم المساعدة الفنية في ليبيا.

وقالت الداخلية إن الأمانة العامة للإنتربول سترسل فرقا من دول أخرى، لدعم جهود البحث والإنقاذ والتعرف على الجثث مجهولة الهوية.

وأشارت الداخلية إلى أن الفريق الإماراتي باشر أعماله بالتنسيق مع جهاز المباحث الجنائية وغرفة الطوارئ بالمناطق المنكوبة.

ويعد الفريق الإماراتي أول فريق مرسل من الإنتربول إلى ليبيا متخصص في التعرف على هويات الضحايا.

المصدر: وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية

