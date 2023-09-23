شركة الكهرباء الليبية تجري أعمال صيانة للشبكات المتضررة من الإعصار بالبيضاء

أجرت الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء في ليبيا، أعمال صيانة في الشبكات المتضررة من السيول والفيضانات بمدينة البيضاء جراء العاصفة دانيال، شملت صيانة أعمدة الإنارة بشوارع المدينة وطرقها الرئيسية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه تم إرجاع الخط 11 بمنطقة عمر المختار غرب مدينة البيضاء، وتركيب 35 عمود إنارة، وشد أسلاك بطول 5 آلاف متر بدلاً عن الشبكة المتضررة من السيول والفيضانات.

وفي الوقت نفسه، تجرى شركة الكهرباء إصلاحات في عدد من المناطق التي تضررت جراء الفيضانات التي ضربت البلاد ليلة 10 سبتمبر الجاري.

وكانت شركة الكهرباء الليبية أعلنت في وقت سابق، عن توجيه قافلة كبرى، تضم معدات ومواد وآليات، يرافقها 400 مهندس وفني، إلى المناطق المتضررة جراء العاصفة دانيال.

كما أعادت الشركة الكهرباء إلى مستشفى البياضة القروى من قِبل فرقة مهندسي توزيع سرت، مؤكدة إعادة التيار كذلك إلى مستشفى الأطفال في مدينة درنة.