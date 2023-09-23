أمر الغرفة الأمنية درنة يناقش الصعوبات التي يواجهها جهاز الحرس البلدي

درنة 23 سبتمبر 2023 (وال)- عقد بمدينة درنة صباح اليوم السبت، أمر المنطقة العسكرية الأمنية المؤقتة وأمر الغرفة الأمنية درنة لواء عبد الباسط أبوغريس، اجتماع بجهاز الحرس البلدي درنة.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات التي يواجهها الجهاز، والتركيز على حل تلك المشاكل.

وأكد لواء أبوغريس على ضرورة إتباع تعليمات القائد العام بمتابعة وصول التموين والمساعدات للأسر المتضررة في مدينة درنة المنكوبة.

وأعرب عن أهمية متابعة عمل المخابز وآلية توزيع الخبز يوميًا على المواطنين مجانًا، والتأكيد على ضرورة متابعة محطات الوقود وآلية توزيع الوقود على المواطنين مجاناً والتفتيش على سير عمل المحالّ غير المتضررة من الفيضانات، ليتم فتحها ومباشرة عملها لتوفير كل مايلزم المواطن من احتياجات. (وال – درنة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال