دعا لتسريع عمليات الإنقاذ.. مركز مناخي يحذر من منخفضات متوسطية جديدة تهدّد ليبيا

حذّر المركز العربي للمناخ من حدوث منخفضات واضطرابات جوية جديدة في البحر الأبيض المتوسّط.

وستشمل بشكل مبدئي ليبيا وتونس والجزائر بالدرجة الاولى، وقد تتطور هذه الاضطرابات الى منخفض جوي وسط البحر المتوسط .

وأوضح أنه “لا تزال أجزاء واسعة من مياه البحر الأبيض المتوسط تعاني من ارتفاع ملحوظ في حرارتها بصورة أعلى من المعتاد وتشمل الجزء الشرقي والجزء الغربي”.

وأكد المركز العربي للمناخ، أنه بداية الاسبوع المقبل من المتوقع ان تتجه كتلة هوائية باردة من مصدر شمال اطلسي صوب جنوب اوروبا، على ان تؤثر على ايطاليا واليونان واسبانيا واجزاء من البرتغال، ثم تتجه خلال منتصف الاسبوع الى وسط البحر الابيض المتوسط.

وتزامنا مع استمرار احترار مياه البحر المتوسط، فانه من المتوقع ان وبناء عليه من المتوقع أن تنشأ اضطرابات جوية قوية نتيجة لتحرك الكتلة الهوائية الباردة فوق المياه الدافئة .

ودعا المركز العربي للمناخ، المنظمات العالمية وفرق الانقاذ والمجتمع الدولي الذي يساهم في اغاثة المنكوبين في درنة الليبية بالاسراع في عمليات الانقاذ، وذلك تفاديا لنشوء اي حالات جوية قد تكون خطيرة، مما يعيق من عمل فرق الاغاثة ويهدد حياتهم، خصوصا ان البنية التحتية مدمرة في درنة ومستويات الانهيارات الارضية نتيجة تشكل الاخاديد والاودية الهشة وتواجد الابنية الايلة للسقوط مرتفع للغاية .

وأكد المركز العربي للمناخ، أنه ما تزال اجزاء واسعة من مياه البحر الأبيض المتوسط تعاني من ارتفاع ملحوظ في حرارتها بصورة اعلى من المعتاد وتشمل الجزء الشرقي والجزء الغربي.

وقال المركز “على الرغم من انخفاض حرارة سطح الماء في الجزء الأوسط من البحر المتوسط بسبب عاصفة دانيال نتيجة التفريغ الكبير للطاقة الحرارية المخزنة والذي تسببت به هذه العاصفة نتيجة لبقائها متمركزة فوق الماء قرابة حوالي الاسبوع ، الا أننا لاحظنا بداية جديدة للتسخين تحدث حاليا في مياه وسط المتوسط والتي تعتبر عملية اعادة بناء للطاقة الحرارية في هذا الجزء نتيجة اندفاع كتلة هوائية افريقية حارة صوب شمال افريقيا واجزاء من جنوب اوروبا .”

وأوضح “ان ارتفاع حرارة سطح الماء هو احد اهم اسباب تشكل العواصف , كون الحرارة هذه وعند اقتراب الاحواض الباردة تساهم في زيادة الفرق الحراري عند التقاء الكتل الهوائية مما يؤدي الى نشوء اضطرابات جوية قوية تتحول لاحقاً الى منخفضات جوية ثم عواصف ثم اعاصير , وكلما زاد الفرق الحراري زاد عمق المنخفض الجوي وقوته وزادت قوة الغيوم وارتفاعها مما يزيد من شدة الهطولات المطرية وسرعة الرياح , وهذا ما تطرقنا اليه عند اطلاقنا تحذير مبكر قبل اشهر يفيد بزيادة فرصة تشكل عواصف متوسطية”.

المصدر بوابة افريقيا