مديرية امن طرابلس تصدر تنويهًا هـامًا للمواطنين

نوهت مديرية امن طرابلس، السبت بفتح باب الشكاوى امام المواطنين ضد اي سلبيات او سلوكيات مسئية لهئية الشرطة .

وفي اطار حرص المديرية على الشفافية في التعاطي مع مصالح المواطن و في سبيل تقديم الخدمات الأمنية في اجل صورة ، يعتزم مكتب العلاقات العامة بالمديرية تفعيل وحدة الشكاوى التي سوف تستقبل من خلالها الشكاوى و الملاحظات حول أي مظهر سلبي في سلوكيات رجال الشرطة اثناء التعامل مع المواطنين .

ويمكن تقديم الشكاوى بالحضور الشخصي للمقر المكتب الكائن بالفرناج او بالاتصال على الرقم المجاني 193 او الهاتف الأرضي رقم0214631837