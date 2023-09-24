“عقيلة صالح” يبحث مع رئيس الهيئة القيادية لحزب الكرامة الأوضاع السياسية في البلاد

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة مساء أمس السبت رئيس الهيئة القيادية لحزب الكرامة “أحمد العبود” رفقة السادة أعضاء الهيئة القيادية للحزب.

ووفق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، قدم العبود في مستهل اللقاء تعازيهم الخالصة لرئيس مجلس النواب وكافة أبناء الشعب الليبي في ضحايا كارثة الفيضانات التي تعرضت لها مدينة درنة والجبل الأخضر وعدد من المناطق.

كما تناول اللقاء الجهود التي تُبذل من أجل معالجة آثار هذه الكارثة للتخفيف من وطأتها على المتضررين ودعمهم في تجاوز هذه المحنة.

وتناول اللقاء أيضا الأوضاع السياسية في البلاد وسُبل تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة من الاستقرار ترفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي الناتجة عن انقسام مؤسسات الدولة، من خلال الحل السياسي والوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لإرادة الشعب الليبي.

ومن جانبه، وعبر رئيس الهيئة القيادية لحزب الكرامة عن تقديره لمجهودات رئيس مجلس النواب في إنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.