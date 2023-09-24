الإعلان عن مُبادرة تعافي درنة وجِوارها

اُقيم أمس السبت مؤتمر صحفي للإعلان عن مُبادرة تعافي درنة وجِوارها بحضور كل من رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، وممثل مدير عام صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بنغازي، ومدير الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية، والرئيس التنفيذي لمعرض «ليبيا بيلد»، والرئيس التنفيذي لمنظمة «تنمية 360».

وقالت بلدية بنغازي في بيان، إن معرض «ليبيا بيلد» ينظم في نسخته القادمة المنعقدة في مدينة بنغازي في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل، حدثًا خاصًا لإطلاق المبادرة وهي بمثابة حملة إغاثية قصيرة الأجل وإعمارية طويلة الأجل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها في درنة والمدن المُتضررة.

ويفرد المعرض مساحة خاصة ضمن قاعات المعرض لاستضافة حدث المبادرة وحملات التبرع من قبل رجال الأعمال والشركات المُشاركة والزوار.