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«الحصادي»: 15 خطوة لتقسيم أولويات العمل في درنة المنكوبة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس الدولة، منصور الحصادي، على ضرورة تقسيم أولويات العمل في مدينة درنة المنكوبة إلى ما قبل وقوع الكارثة والآن.

وقال الحصادي، عبر حسابه على  موقع “X”: إن مرحلة “ما قبل وقوع الكارثة نتركه للقانون والقضاء والتحقيقات”.

وأضاف أما “المرحلة الآنية فتنقسم إلى عدة نقاط؛ 1-الإنقاذ، الانتشال، التعرف، التوثيق، الدفن، 2- التهيئة، 3- تقديم الخدمات الأساسية، 4-استدامة وصول المياه، الغذاء، الدواء، مستلزمات الأطفال.

وتابع؛ 6-الكهرباء، الاتصالات،  7- الاهتمام بالفئات الضعيفة؛ «الأطفال، النساء، الكبار، المعاقين”، 8-العمل بشكل علمي بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة لعودة الطلاب  إلى مقاعد الدراسة.

وأكمل الحصادي؛ 9- مرحلة التأهيل والبناء ومواجهة الأضرار والإعمار، 10- إنشاء جهاز خاص بذمة مالية مستقلة وميزانية مستقلة، ويصدر بقانون، لضمان حقوق درنة، 11- مكتب تنفيذي للجهاز من أهالي درنة من ذوي الخبرة والنزاهة، 12- الاستعانة بالخبرات الدولية فى التنفيذ والإستشارات والإشراف.

وختم موضحًا باقي الأولويات؛ 13- وضع خطة واستراتيجية للتأهيل والإعمار مع خارطة إعمار واضحة بمراحل ووعاء زمني. 14- حماية التأهيل والبناء والإعمار من الفساد. 15- إبعاد درنة عن التجاذبات السياسية.

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صحيفة الساعة 24

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