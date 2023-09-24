بدأ الدراسة بالبلديات المنكوبة التي اجتاحتها السيول والفيضانات شرق ليبيا 

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أكدت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد، أن الدراسة بالبلديات المنكوبة التي اجتاحتها السيول والفيضانات شرق ليبيا.

وأوضحت منصة حكومتنا أن استئناف الدراسة جاء بعد تعليقها في 14 من الشهر الجاري مراعاة للظروف المأساوية.

وقال وزير التربية والتعليم موسى المقريف، إن الوزارة لن تتخلى عن التلاميذ والطلاب في المناطق المتضررة.

وأشار المقريف إلى تعميمه على مراقبي التربية والتعليم وإدارة التعليم الخاص بشأن قبول التلاميذ والطلاب النازحين وتسجيلهم بمدارس التعليم الخاص دون قيد أو شرط.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة باشرت في حصر التلاميذ والطلاب النازحين من المناطق المنكوبة.

يذكر أن مصلحة المرافق التعليمية للمؤسسات التعليمية أكدت تضرر 114 مؤسسة تعليمية يدرس بها 189157 تلميذا وطالبا في بلديات درنة، أم الرزم، القبة، الأبرق، القيقب، شحات، سوسة، وردامة، البيضاء، عمر المختار، الساحل، المرج، جرس العبيد، المليطانية، الأبيار