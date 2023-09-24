العقوري يبحث مع المدير الإقليمي للجنة الدولية العليا للإغاثة الاستجابة الإنسانية لإعصار دانيال 

العنوان

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، مع المدير الإقليمي للجنة الدولية العليا للإغاثة ايليا ابو عون الاستجابة الإنسانية لإعصار دانيال.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد بمدينة بنغازي وجهات النظر بخصوص الاستجابة الإنسانية للأزمة من جوانبها المختلفة.

واستعرض ابوعون، أبرز المساعدات التي قدمتها اللجنة كجزء من الاستجابة السريعة للأزمة وتشمل المواد الإغاثية الأساسية والدعم النفسي لجميع المناطق المتضررة من الإعصار.

وأكد المدير الإقليمي على أهمية تعزيز القدرات للاستجابة للازمات الطارئة على المستوى المحلي، مطالباً بحلحلة بعض الإشكاليات الإدارية التي واجهت عمل المنظمات الاغاثية الاجنبية.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة الخارجية حرص اللجنة على تذليل جميع الصعوبات أمام عمل فرق الإغاثة لتتمكن من تقديم المساعدة.

وأوضح أن الأزمة كبيرة وغير مسبوقة، وأن ليبيا تحتاج لكل دعم ممكن لمواجهة أثار الكارثة، خاصة ما يتعلق بالخبرات المتخصصة ذات العلاقة.