مصر ترفض أي مبادرة تُقصي دور مجلس النواب في ليبيا

أعلن سامح شكرى، وزير الخارجية المصري ، اليوم الاحد عن رفض بلاده أي مبادرة تُقصي دور مجلس النواب في ليبيا .

ونوه إلى سعى مصر لإقرار السلام فى السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقًا لمبادئ القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب فى إفريقيا عبر تطبيق مقاربة شاملة.

كما أشار إلى دعم مصر الحل السياسى فى ليبيا، وتجاوز المرحلة الانتقالية بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وحتمية الانسحاب الفورى وغير المشروط لكل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا فى مدى زمنى محدد.

وجدد رفض مصر تجاوز الدور التشريعى لمجلس النواب الليبى، وتحفظها على أى أطروحات بديلة تهدف لإلغاء دور المشرع الليبى واستبداله، وتمسكها بولاية السلطة التشريعية، بمقتضى الإعلان الدستورى، والاتفاق السياسى الليبى.