الرقابة الإدارية تسلّم الأعلى للقضاء نتائج تحقيقاتها في واقعة انهيار سدود درنة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب،مساء اليوم الاحد، تسليمها للمجلس الأعلى للقضاء نتائج تحقيقاتها في واقعة انهيار سدي وادي درنة.

وجاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة خالد نجم، بمقر محكمة أستئناف البيضاء مع المستشار حسين الحنش عضو المجلس الأعلى للقضاء وعضو اللجنة المشكلة من الأعلى للقضاء للتحقيق في الكارثة التي وقعت في مدينة درنة نتيجة أنهيار سدود وادي درنة.

وقالت الهيئة في بيان لها،ان نجم سلم الحنش نتائج تحقيق الهيئة فيما يخص الشق الجنائي في القضية رقم 50 لسنة 2023م والخاصة بالتحقيق في واقعة انهيار سدي وادي درنة.