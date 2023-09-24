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تنويه هـام من مصرف الوحدة بشأن مرتبات شهر سبتمبر

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نوه قسم الإعلام في مصرف الوحدة، اليوم الاحد على أنه تم إدراج مرتبات شهر سبتمبر الجاري لشركة الزاوية للخدمات النفطية وشركة السرير للخدمات النفطية .

ولفت قسم الإعلام في مصرف الوحدة، على ان مرتبات شهر سبتمبر للشركات و المؤسسات و القطاعات سيتم الاعلان عنها بمجرد وصولها للمصرف .

ويأتي ذلك عقب أن أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاحد، أنها قامت بتسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها، إن التسليم يأتي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

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