“قادربوه” يتابع مع لجنة الأزمة بالهيئة مستجدات زيارتها لفروع “الرقابة الإدارية” المتضررة

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، أمس الأحد بمكتبه، برئيس وأعضاء لجنة الأزمة المشكلة بقرار رئاسي؛ بغية الوقوف على ما توصّلت إليه أثناء زيارتها لمدن شرق البلاد.

ووفق بيان للهيئة عبر موقع “فيسبوك”، تهدف هذه اللجنة إلى متابعة أداء اللجان المشكلة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تعمل على معالجة آثار الأزمة التي لحقت بالمدن المتضررة بالمنطقة الشرقية وسكانها جرّاء الفيضانات والسيول.

وبدوره استمع “قادربوه” إلى الفريق الذي تشكل من أعضاء وموظفي الإدارة العامة، بناء على توجيهاته؛ لمتابعة فروع الهيئة بالمنطقة الشرقية، والوقوف على أحوال الزملاء من الأعضاء والموظفين وعائلاتهم، والتضامن معهم في محنتهم، وتخفيف مرارة الأزمة عنهم، من خلال تقديم الدعم المعنوي والعيني، ومد يد العون لهم في محنتهم.

كما أكد بأن اللجنة ستستمر في الانعقاد لمتابعة أحوال الزملاء بالفروع والوقوف على كافة احتياجاتهم.