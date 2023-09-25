جمعة: مؤسسات بنغازي التعليمية العامة والخاصة وجميع المستلزمات مجانا للنازحين

أكد مراقب التعليم بنغازي بلعيد جمعة أن جميع المؤسسات التعليمية مفتوحة أمام الطلاب النازحين من المناطق التي تعرضت للسيول والفيضانات.

وقال جمعة في اتصال هاتفي عبر قناة “ليبيا الحدث”: “عمّمنا عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية أو المقروءة ومن خلال اللقاءات، لكل الطلاب النازحين من مدينة درنة، أن مؤسساتنا التعليمية مفتوحة أمامهم سواء العامة أو الخاصة مجانا”.

وأضاف: “مدراء المؤسسات التعليمية الخاصة كلهم تكفلوا بكل مصاريفهم، وأيضا نحن متكفلون بكل مصاريفهم الدراسية من خلال الزي المدرسي ومن خلال القرطاسية والأدوات كل ما يستلزم للاستمرار في الدراسة، فنحن كمراقبة التربية والتعليم متكفلون بكل حاجياتهم”.