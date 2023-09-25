الشركة التونسية للكهرباء تشكر نظيرتها الليبية لمساعدتها خلال حادثة الإظلام التام

أعربت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، عن شكرها وتقديرها لما قامت به الشركة العامة للكهرباء بليبيا من مؤازرة ومساندة خلال الظرف الاستثنائي الذي مرت به الشبكة الكهربائية التونسية الأيام الماضية وأدى إلى إظلام تام شمل كل البلاد.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن المؤزارة الليبية، ساهمت في تجاوز الأزمة في وقت قياسي وبأقل الأضرار.

وقالت الشركة التونسية “ننتهز هذه الفرصة لكي نؤكد لكم عن عزمنا المتواصل على تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستينا من أجل بلوغ الأهداف المرجوة وتحقيق الازدهار والتقدم لقطاع الطاقة في بلدينا الشقيقين”

وللإشارة فقد حدث إظلام تام في تونس فجر الأربعاء 20 سبتمبر 2023، بسبب عطل فني في المولد الرئيسي.