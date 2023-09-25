الشامسي: حجم المساعدات الإماراتية إلى ليبيا بلغ 622 طنًا

أعلن “سلطان الشامسي” مساعد وزير الخارجية الإماراتية، لشؤون التنمية والمنظمات الدولية أن الجسر الجوي الإماراتي إلى ليبيا متواصل للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الذي يعيشه الشعب الليبي جراء ما خلفه الإعصار دانيال.

وأضاف “الشامسي” وفقا لوكالات إماراتية أن، حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي أرسلتها الإمارات إلى ليبيا بلغت 622 طنًا على متن 28 طائرة استفاد منها 6386 أسرة ليبية.

وأشار إلى أن المساعدات الإماراتية شملت مواد غذائية ومواد إيواء وطرودًا صحية، إلى جانب مستلزمات إسعافات أولية ، علاوة على فرق بحث وإنقاذ مزودة بآليات ومعدات حديثة تدعم القيام بالمهام الصعبة.